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Büşra bebekten 40 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

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Büşra bebekten 40 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolduğu ihbar edilen 11 aylık Büşra bebek için yaklaşık 40 gündür süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çelişkili ifadeler veren anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanırken, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ve dronla sürdürdüğü aramalarda bebeğe canlı ya da cansız ulaşılamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürerken, aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen hiçbir ize rastlanılamadı.

ANNESİNİN YANINDA UYURKEN KAYBOLDU

Kayıp 11 aylık Büşra soruşturması, 10 Eylül 2026'da saat 22.00 sıralarında Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarıyla başlamıştı.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y.B. ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DRON VE İZ TAKİP KÖPEKLERİ DE SONUÇ VERMEDİ

Kırsalda AFAD, UMKE, jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile aralıksız sürdürülen çalışmalar, aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen sonuç vermedi. Büşra bebeğe canlı veya cansız ulaşılamadı.

Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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