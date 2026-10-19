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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı kapsamında sıcak pide dağıttı

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı kapsamında sıcak pide dağıttı
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, '1001 Hayır Şartı' kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak pide dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımın, 1280 yılında Sivas'ta kurulan Sahib-i Ata Vakfı'nın sıcak pide dağıtılmasına yönelik hayır şartı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından '1001 Hayır Şartı' kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak pide dağıtımı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak pide ulaştırıldı.

Yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmak amacıyla yapılan dağıtımın, 1280 yılında Sivas'ta kurulan Fahreddin Ali bin Hüseyin bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfı'nın sıcak pide dağıtılmasına yönelik hayır şartı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, hayırsever ecdadın bıraktığı vakıf mirasını yaşatmak, vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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