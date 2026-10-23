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Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kale Cami halılarını 1846 vakfının şartıyla yeniledi

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Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, '1001 hayır şartı' kapsamında 1846'da İstanbul'da kurulan Rukiye Hatun Binti Ömer Vakfı'nın şartıyla Sivas Merkez Kale Cami'nin halılarını yeniledi. Deforme olan halıların yerine yenisi serildi; cami daha temiz ve konforlu görünüme kavuştu.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı kapsamında bir caminin halılarını yeniledi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, '1001 hayır şartı' kapsamında, 1846 yılında İstanbul'da kurulan Rukiye Hatun Binti Ömer Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda, Sivas Merkez Kale Cami'nin halılarını yeniledi. Zamanla deforme olan halıların yerine yeni halı serilerek caminin manevi atmosferi yenilendi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ecdadımızın asırlar öncesinden bugüne uzanan iyilik eliyle camimizin manevi atmosferine güzellik katılırken, ibadethanelerimiz daha temiz, daha huzurlu ve daha konforlu bir görünüme kavuştu. Geçmişten geleceğe uzanan bu eşsiz hayır geleneğini yaşatıyor; vakıf medeniyetimizin iyilik mirasını gönüllere taşımaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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