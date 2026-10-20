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Sivas'ta Fadlum Irmağı taşkın projesi 1 mahalle ve 500 dekar araziyi koruyacak

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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Fadlum Irmağı'nda yapılacak taşkın koruma ve çevre düzenleme projesiyle 1 mahalle ve 500 dekar tarım arazisinin korunacağını belirtti. Aksu, 2,2 kilometrelik beton kanal inşa edileceğini ve dere yatağının düzenleneceğini söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Fadlum Irmağı'nda hayata geçirilecek taşkın koruma ve çevre düzenleme projesiyle, 1 mahalle ve 500 dekar tarım arazisinin taşkınlara karşı korunacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksu, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve DSİ Bölge Müdürü Zafer Arslan ile tarihi Fadlum Köprüsü çevresinde incelemelerde bulunarak projeye ilişkin bilgi aldı.

Projenin bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin korunması açısından önemli olduğunu belirten Aksu, çalışma kapsamında 2,2 kilometrelik beton kesitli kanal inşa edileceğini kaydetti.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Aksu, "Fadlum Irmağı'nda hayata geçireceğimiz projemizle 1 mahallemizi ve 500 dekar tarım arazimizi taşkınlara karşı koruyacağız. Kanal çalışması ve çevre düzenlemesiyle dere yatağını daha düzenli hale getirerek bölgeye yeni bir görünüm kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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