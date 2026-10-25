Sivas Divriği'de anne ayı ve iki yavrusu yolcu treninin geçişini engelledi

Sivas'ın Divriği ilçesinde tren raylarından görülen ayı ailesi yolcu treninin hareket etmesini engelledi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Erzincan yolunda hareket halindeki tren, raylarda ilerleyen anne ayı ve iki yavrusu önüne çıkınca durmak zorunda kaldı. Kış ayları öncesinde yemek aramak için ilçe merkezine inen ayılar tren raylarında cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tren makinistinin yoldan çıkmaları için yaptığı korna sonrasında ürkerek yoldan çıkan ayılar dik eğimli dağ yamacına tırmanamayınca tekrar tren yoluna girdi. Bir süre daha yolcu treninin önünde ilerleyen ayı ailesi sonrasında dağa doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı