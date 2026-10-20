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Sivas'ta 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, ekimde sonbahar renklerine büründü

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Sivas'ta 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, ekimde sonbahar renklerine büründü
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Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, ekimde sonbahar renklerine büründü. Ormanın yeşil, sarı, kızıl ve kahverengi tonları fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor; sürücüler de yol kenarında manzaranın keyfini çıkarıyor.

SİVAS'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, sonbaharda renk cümbüşüne sahne oluyor. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan sarp geçitteki orman, ekim ayında sarıya ve kahverengiye döndü.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan Geminbeli Geçidi, ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın pastel renklerine büründü. Yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran orman, havadan çekilen görüntülere yansıdı. Karadeniz ile İç Anadolu arasında önemli bir geçiş güzergahı olan Geminbeli Geçidi, sarp kayalıkları ve keskin kıvrımlı yollarıyla özellikle kış aylarında sürücülere zorlu anlar yaşatmasıyla biliniyor.

TUTKUNLARI İÇİN GÖRSEL ŞÖLEN

Mevsimsel dönüşümle birlikte güzergah boyunca uzanan ağaçların yapraklarının sararıp kızarması, bölgeden geçen sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Çok sayıda fotoğraf tutkunu, bölgedeki manzarayı görüntülemek için geçide geliyor. Seyahat eden vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park ederek temiz havanın ve sonbahar manzarasının keyfini çıkarıyor. Geminbeli Geçidi, hem ulaşım ağındaki stratejik konumu hem de barındırdığı geniş bitki örtüsüyle her mevsim farklı bir görünüm sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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