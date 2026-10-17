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Sivas'ta üniversite öğrencileri kapalı esnaf dükkanlarına siftah parası bıraktı

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Sivas'ta üniversite öğrencileri kapalı esnaf dükkanlarına siftah parası bıraktı
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Sivas'ta üniversite öğrencileri, Ahilik kültürünü yaşatmak için sabah namazının ardından kapalı esnaf iş yerlerine siftah parası ve not bıraktı. Etkinlik, KYK yurtlarındaki manevi rehberlerin öncülüğünde Meydan Camii'nde kılınan sabah namazının ardından yapıldı.

Sivas'ta üniversite öğrencileri, Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla sabah namazının ardından henüz iş yerini açmamış esnafın kapısına siftah parası ve not bıraktı.

Türkiye Diyanet Vakfı gençlik projeleri kapsamında Sivas'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, Ahilik geleneğini yaşatmak ve esnafla dayanışmayı güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sivas'taki KYK yurtlarında görev yapan manevi rehberlerin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Meydan Camii'nde sabah namazını kıldı. Namazın ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret eden gençler, henüz kepenklerini açmamış iş yerlerinin önüne siftah parası bıraktı. Esnafa bırakılan paraların yanına Ahilik kültürüne ve bereketli kazanca dikkat çeken notlar da yerleştirildi. Üzerinde Türkiye Diyanet Vakfı logosunun bulunduğu notta, "Siftah bizden, bereketi Allah'tan" ifadelerine yer verildi.

Notta ayrıca, "Ahilik, imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını ve Osmanlı'nın 'cihan devleti' olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Ahilik geleneğini devam ettirerek gençlere örnek olan esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Etkinlikle gençlerin yalnızca akademik hayatlarında değil, sosyal ve manevi gelişimlerinde de dayanışma, paylaşma ve ahlaki değerlerle buluşmalarına katkı sağlanması amaçlandı. Ahilik kültürünün temelinde yer alan dürüstlük, kardeşlik, helal kazanç ve toplumsal dayanışma değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekilen etkinlikte, gençlerin esnafla kurduğu gönül bağı da öne çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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