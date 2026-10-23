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Sivas'ta 98 öğrenci iklim çalıştayında çözüm önerileri geliştirdi

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Sivas'ta 98 öğrenci iklim çalıştayında çözüm önerileri geliştirdi
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COP31 kapsamında Sivas Öğretmenevinde düzenlenen öğrenci çalıştayında 98 öğrenci çevre sorunlarına çözüm önerileri geliştirdi. Öğrenciler 14 ayrı masada hazırladıkları posterlerle fikirlerini paylaştı, Sivas İl Çocuk İklim Bildirgesi taslağına katkı sunacak çalışmalar yapıldı.

SİVAS (İHA) – Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Türkiye genelinde 5 ilde düzenlenen Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşmalarından biri olan Sivas İl Buluşması Öğrenci Çalıştayı, Sivas Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31, Çocuk İklim Zirvesi Sivas İl Buluşması kapsamında düzenlenen öğrenci çalıştayında, Sivaslı 98 öğrenci, çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Organizasyonda iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından öğrenciler, 14 ayrı masada grup çalışmalarına katıldı. Çevre sorunlarının nedenlerini ve etkilerini değerlendiren öğrenciler, çözüm önerileri geliştirerek hazırladıkları posterlerle fikirlerini paylaştı. Çalıştayda ayrıca öğrencilerin görüşleri doğrultusunda Sivas İl Çocuk İklim Bildirgesi taslağına katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirildi.

"Düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Çalıştayın çocukların fikirlerini özgürce ifade etmeleri ve geleceğe yönelik sorumluluk almaları açısından önemli olduğunu belirten Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sevgili çocuklar, bu buluşmanın asıl söz sahipleri sizlersiniz. Fikirleriniz ve önerileriniz çok kıymetli; çünkü büyük değişimler bazen küçük bir fikirle başlar "dedi.

Program, grup çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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