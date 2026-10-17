Sivas'ta kursiyerlere erken teşhis semineri verildi, rahim ağzı kanseri anlatıldı

Sivas Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen seminerde kursiyerler, kanserden korunma, erken teşhis ve ücretsiz tarama programları hakkında bilgilendirildi.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Sivas Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi KETEM iş birliğinde kursiyerlere yönelik kanser farkındalığı ve erken teşhis semineri düzenlendi. Sivas Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ile farklı kurslarda eğitim gören kursiyerler katıldı. KETEM görevlileri tarafından verilen seminerde kanserden korunma yolları, erken teşhisin önemi ve düzenli sağlık taramalarının gerekliliği hakkında bilgi verildi. Programda özellikle kadınlarda görülen rahim ağzı kanserine dikkat çekildi. Hastalığın önlenmesinde düzenli kontrollerin ve taramaların önem taşıdığı, erken teşhisin ise tedavi sürecine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ulusal kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapıldığı hatırlatıldı. Tarama hizmetlerinden KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde ücretsiz olarak yararlanılabildiği ifade edildi. Seminerde ayrıca kanserle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanılması ve rutin kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Erken teşhis hayat kurtarır mesajının öne çıktığı programla kursiyerlerin kanser taramaları konusunda bilinçlendirilmesi, edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşarak farkındalığın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaları hedeflendi. Program, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı