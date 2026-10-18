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Sivas İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi, 2'si jandarma 3 kişi yaralandı

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Sivas İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi, 2'si jandarma 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Ankara'ya giden C.B yönetimindeki 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada jandarma personeli F.Ö. (30), Y.E. (26) ve ceza infaz memuru E.A. (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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