Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Malatya-Sivas kara yolunda Yazıhan Kavşağı mevkiinde saat 17.00 sıralarında minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. idaresindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan T.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

Görenler hayran kalıyor: Arizona değil Türkiye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü

Fon krizinde yeni zirve! Sayı yarı yarıya düştü
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Büyük facia: 52 metreden, binlerce kişinin gözü önünde yere çakıldı!
Üsküdar’da başkanvekili seçimi öncesi CHP kararını verdi! Gözler 20 Ekim'e çevrildi

CHP Üsküdar için kararını verdi! Gözler 20 Ekim'e çevrildi
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı

Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!