Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına sağanak, iç kesimlere sis uyarısı verdi

Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına sağanak, iç kesimlere sis uyarısı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay kıyıları, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak bekliyor. İç kesimlerde sis ve pus görülebileceği, sıcaklıkların doğu kesimlerde normaller civarında, diğerlerinde altında seyredeceği bildirildi.
(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, yurdun iç kesimlerinde sis ve pus görüleceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
MGM, sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesinin görülebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini açıkladı.