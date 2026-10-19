Sivas Ulaş'ta Muhtarlar Günü'nde Kaymakam Avcı muhtarlara teşekkür belgesi verdi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Kartal, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kartal ve beraberindeki muhtarlar, daha sonra Ulaş Kaymakamı Veli Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcı, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın taleplerini devlete ulaştıran, yerel sorunların çözümünde aktif rol üstlenen katılımcı bir yönetim anlayışıdır, önemli bir paydaştır." dedi.

Avcı, günün anısına muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kartal ve beraberindekiler, daha sonra kurumları ziyaret ettiler.

Kaynak: AA