Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Ulaş'ta Muhtarlar Günü'nde Kaymakam Avcı muhtarlara teşekkür belgesi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Ulaş'ta Muhtarlar Günü'nde Kaymakam Avcı muhtarlara teşekkür belgesi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Törende Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Kartal çelenk sundu, Kaymakam Veli Avcı muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Kartal, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kartal ve beraberindeki muhtarlar, daha sonra Ulaş Kaymakamı Veli Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcı, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın taleplerini devlete ulaştıran, yerel sorunların çözümünde aktif rol üstlenen katılımcı bir yönetim anlayışıdır, önemli bir paydaştır." dedi.

Avcı, günün anısına muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kartal ve beraberindekiler, daha sonra kurumları ziyaret ettiler.

Kaynak: AA
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

Ne olacak bu takımın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak
Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldı

Görüntü Fransa'dan değil! İsyancılar polisi göz göre göre ateşe verdi
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği herkesi şaşırttı!
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu