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Sivas Akıncılar'da 40 Hadis yarışması birincisi 1000 lirayı cami inşaatına bağışladı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında okullarda düzenlenen 40 Hadis-i Ezbere Okuma yarışmasının birincisi, 1000 lira ödülünü Merkez Cami inşaatına bağışladı. Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı, yarışmanın birincisini bu anlamlı hayrından dolayı tebrik etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışmasının birincisi ödülünü cami inşaatı için bağışladı.

Akıncılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışması düzenlendi.

Yarışmada birinci olan Feryal Yeşilyurt, kazandığı 1000 lira para ödülünü ilçede yapımı devam eden Merkez Cami inşaatına bağışladı.

Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı, başarısını anlamlı bir hayırla taçlandıran Yeşilyurt'u davranışından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA
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