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Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan, Dünya Gazeteciler Günü mesajını yayımladı

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Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan, Dünya Gazeteciler Günü mesajını yayımladı
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Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan mesajında basın mensuplarının gününü kutlayarak gazeteciliğin demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en güçlü kalesi olduğunu belirtti.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, kamuoyunun doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla çalışan basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en güçlü kalesi olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Demokrasinin işlerliği ve şeffaflığı, ancak özgür ve ilkeli bir basının varlığıyla mümkündür. Toplumun gözü, kulağı ve sesi olan gazeteciler, her türlü zorluğa ve baskıya göğüs gererek halkın haber alma hakkını savunmakta, karanlıkları kalemiyle aydınlatmaktadır. Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadelede profesyonel gazeteciliğin önemi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır. Hakikatin peşinden koşan, etik değerlerden ödün vermeyen ve meslek onurunu her şeyin üstünde tutan basın emekçilerimiz, toplumun en güvenilir pusulası olmaya devam etmektedir. Zorlu saha koşullarında, yazı masalarında ve ekran arkasında özveriyle emek veren tüm üyelerimize ve basın çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden tüm basın mensuplarımızı saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA
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