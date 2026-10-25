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Bayburtlu boksör Tayfur Çetin, Alt Minikler Türkiye Şampiyonası'nda SEM sporcusu oldu

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Bayburtlu boksör Tayfur Çetin, Alt Minikler Türkiye Şampiyonası'nda SEM sporcusu oldu
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Bayburt'un Arpalı beldesinden boksör Tayfur Çetin, Sivas'ta 7-16 Ağustos'ta yapılan Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek SEM sporcusu oldu. Çetin, SEM'in burs, giyim ve iaşe imkanlarından yararlanacak.

Bayburt'un Arpalı beldesinden boks sporcusu Tayfur Çetin, Sivas'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olmaya hak kazandı.

7-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Çetin, elde ettiği başarıyla SEM'in burs, giyim ve iaşe imkanlarından da yararlanabilecek.

Boks Antrenörü ve eski milli sporcu Hamza Karakulaklı'nın çalıştırdığı Çetin'in başarısında, antrenörüyle yürüttüğü hazırlık süreci de etkili oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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