Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İzmir-Aydın Otoyolu'nda derz çalışması Denizli yönünde iki şeridi trafiğe kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda derz çalışması nedeniyle Denizli yönünde iki şerit trafiğe kapatıldı. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara ve Yıldızeli-Sivas yollarında yapım ve onarım nedeniyle ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Kesişim-4 Köprüsü'nün derz çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşıma Sivas- Yıldızeli istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28-34. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Antakya-Reyhanlı devlet yolunun Asi-1 Köprüsü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA
Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

Cezaevinden böyle ayrıldı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

Aralarında İstanbul da var! Saat verildi, yeniden geliyor
Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuk aranırken parçalanmış başka bir ceset bulundu

Kaybolan iki çocuk aranırken bambaşka bir manzarayla karşılaşıldı
Arda Güler'e Mbappe'den sitem! Milli yıldızın cevabı güldürdü

Mbappe'den Arda Güler'e sitem
Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi

Sağanak hayatı durdurdu! 3 ilde sınav ve eğitim kararı
Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı

Fenerbahçe sonrası bambaşka biri oldu! Durdurabilene aşk olsun
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam oranı belli oldu
Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Bir ilimizde daha hayat kabusa döndü