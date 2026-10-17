İzmir-Aydın Otoyolu'nda derz çalışması Denizli yönünde iki şeridi trafiğe kapattı

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Kesişim-4 Köprüsü'nün derz çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşıma Sivas- Yıldızeli istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28-34. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Antakya-Reyhanlı devlet yolunun Asi-1 Köprüsü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA