Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, küpesini çıkarmayı unutan adaya yardım edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, küpesini çıkarmayı unutan adaya yardım edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumu başladı; sınav merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu ve bazı adaylar son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan bir adaya, kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevliler yardım etti.

SİVAS'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumu başladı. Sınav merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan bir adaya, kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevliler yardım etti.

Kentte KPSS Ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Bina girişlerinde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik ve sınav belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alındı. Bazı adaylar sınav merkezlerine son dakikalarda yetişti. Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan adaya, görevliler yardım etti. Kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevlilerin yardımıyla küpesini çıkaran aday salona alındı. Sınav merkezlerine gelen bazı adayların ise yanlarındaki eşyaları kapı önlerine bıraktıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

Yazık ki ne yazık! Protestocular sonunda burayı da işgal etti
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi! Koştu ama kapı kapanmıştı

Okulun adı aynı, binası farklı! Koştu ama kapı çoktan kapanmıştı