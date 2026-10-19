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SCÜ Rektörü Şengönül, Sivas'ta mezun olduğu İmam Hatip Lisesine döndü

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SCÜ Rektörü Şengönül, Sivas'ta mezun olduğu İmam Hatip Lisesine döndü
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, İmam Hatipliler Haftası kapsamında mezunu olduğu Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Şengönül, öğrenciler ve öğretmenlerle tecrübelerini paylaşıp gençlere hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, İmam Hatipliler Haftası kapsamında mezunu olduğu Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yıllar önce öğrenci olarak eğitim gördüğü okulu ziyaret eden Şengönül, öğrenciler ve öğretmenlerle tecrübelerini paylaştı.

Şengönül, İmam Hatip okullarının ilim, irfan, ahlak ve değerler eğitimindeki önemine dikkati çekerek gençlere hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulundu.

Bilginin hikmetle, başarının ahlakla, akademik gelişimin insan sevgisi ve toplumsal sorumlulukla buluşmasının önemine vurgu yapan Şengönül, "Bir zamanlar öğrencisi olduğum, sıralarında oturduğum bu okula bugün rektör olarak dönmek, geçmişimi ve bugünümü bir araya getiren çok kıymetli bir duygu." ifadesini kullandı.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesindeki programın ardından Şengönül ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Deliser, İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret etti.

Okul Müdürü Kadir Özkan ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Şengönül, İmam Hatipliler Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA
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