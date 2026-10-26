Sivas Yıldızeli'nde kavak yaprakları sonbahar renklerine bürünüp dronla görüntülendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kavak ağaçlarının yaprakları sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara döndü. Şeyhhalil, Akkoca ve Çöte köylerindeki kavaklarda oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sonbaharın gelişiyle kavak ağaçlarının yaprakları sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.
Şeyhhalil, Akkoca ve Çöte köylerindeki kavak ağaçlarında sonbaharın renklerinin hakim olması doğaya ayrı bir güzellik kattı.
Sarı, turuncu ve kızıl tonların bir araya gelmesiyle oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi.
Kaynak: AA