Sivas Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Kaymakam Avcı başkanlığında toplandı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Ulaş Kaymakamı Veli Avcı başkanlığında yapılan toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Musa Karyağdı, İl Genel Meclisi üyeleri Murat Atalay, Mehmet Ali Kuşkaya ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köylerde yürütülen hizmetler değerlendirilirken muhtarların köylerine ilişkin talep ve ihtiyaçları görüşüldü, gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Avcı, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların taleplerinin çözüme kavuşturulması için imkanların en doğru şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA