Coşkun Bülbül'ün babası adına yaptıracağı caminin temeli Sivas Suşehri'nde atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırsever iş insanı Coşkun Bülbül tarafından yaptırılacak caminin temeli törenle atıldı.

Taşköprü Mahallesi'nde mülkiyeti Suşehri Belediyesine ait olan ve Suşehri Müftülüğüne cami yaptırılması için tahsis edilen alanda düzenlenen törene, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, camilerin toplumsal dayanışmanın, bütünleşmenin sağlandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ruhunun kazandırıldığı, dini bilgilerin, güzel ahlakın, doğruluğun ve dürüstlüğün öğretildiği kutsal mekanlar olduğunu söyledi.

Babası Celal Bülbül adına camiyi yaptıracak iş insanı Coşkun Bülbül'e teşekkür eden Yıldız, "İnşallah kazasız, belasız bu cami inşaatının da en kısa sürede bitmesini ve hizmete açılmasını Allah'tan niyaz ediyor, hayırlı olsun diyorum." dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu ise 2 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek caminin alt katında gasilhane, Kur'an kursu gibi alanların yer alacağını belirterek, hayırsever iş insanı Bülbül'e teşekkür etti.

İlçeye bir cami daha yapılacağını müjdeleyen Kayaoğlu, "Eski askerlik şubesinin arsası üzerine de cami yaptıracağız. İnşallah o camimizin temelini de kısa sürede atmayı hedefliyoruz. Yapılacak olan camilerimize herkesin katkıda bulunmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Yılmaz tarafından yapılan duanın ardından caminin temeli atıldı.

Kaynak: AA