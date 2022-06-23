Pazaryeri Haberleri - Pazaryeri Haber - Haberler

Pazaryeri Haberleri
Pazaryeri haber, Pazaryeri son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi listesi! 19 Haziran 2022 Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Pazaryeri'nde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı eğitimi verildi
Evleri 4 kat daha ucuza ısıtacak proje 'Jeotermalle ısıtma' vatandaşlara anlatıldı
Başkan Tanır'a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Karakaş yeniden seçildi
"AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi" başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki "Başkan Soyer" ifadesi "Başkan Uğur Demirezen"...
Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti
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