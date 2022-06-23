Pazaryeri Haberleri - Pazaryeri Haber - Haberler

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Pazaryeri Haberleri

Pazaryeri haber, Pazaryeri son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Nilüfer Çamlıca'da kapalı pazar hasreti bitecek

Nilüfer Çamlıca'da kapalı pazar hasreti bitecek

Pazaryeri - 23.06.2022
Doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı

Doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı

Pazaryeri - 21.06.2022
Başkan Öztürk: 'DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek'

Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek"

Pazaryeri - 21.06.2022
Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Pazaryeri - 20.06.2022
Pazaryeri ilçesinde mevlit ve dua geleneği yaşatılıyor

Pazaryeri ilçesinde mevlit ve dua geleneği yaşatılıyor

Pazaryeri - 19.06.2022
İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi listesi! 19 Haziran 2022 Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi listesi! 19 Haziran 2022 Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Pazaryeri - 19.06.2022
Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi

Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi

Pazaryeri - 17.06.2022
Pazaryeri'nde panayır havasında eğitim şenliği

Pazaryeri'nde panayır havasında eğitim şenliği

Pazaryeri - 15.06.2022
Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı

Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı

Pazaryeri - 15.06.2022
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Bilecik'te yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Bilecik'te yapıldı

Pazaryeri - 11.06.2022
Kuyucak'ta ilk kez 'Bilim ve Kültür Şenliği' yapıldı

Kuyucak'ta ilk kez 'Bilim ve Kültür Şenliği' yapıldı

Pazaryeri - 10.06.2022
İl Başkanı Yıldırım hayır panayırı açılışına katıldı

İl Başkanı Yıldırım hayır panayırı açılışına katıldı

Pazaryeri - 10.06.2022
Pazaryeri Kaymakamı Altay, eğitim kampındaki öğrencilerle bir araya geldi

Pazaryeri Kaymakamı Altay, eğitim kampındaki öğrencilerle bir araya geldi

Pazaryeri - 09.06.2022
Eşi görevden alındı... Aynı koltuğa ilk kadın köy muhtarı seçildi

Eşi görevden alındı... Aynı koltuğa ilk kadın köy muhtarı seçildi

Pazaryeri - 06.06.2022

Geleceğin "kitap kurtları" bebek kütüphanelerinde buluşuyor (1)
Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası

Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası

Pazaryeri - 06.06.2022
Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Pazaryeri - 02.06.2022
Karabağlar Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı yapıldı

Karabağlar Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı yapıldı

Pazaryeri - 02.06.2022
Pazaryeri ve Osmaneli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin sergileri açıldı

Pazaryeri ve Osmaneli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin sergileri açıldı

Pazaryeri - 01.06.2022
Öğrencilere oryanting sporunun tanıtımı yapıldı

Öğrencilere oryanting sporunun tanıtımı yapıldı

Pazaryeri - 01.06.2022
Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor

Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor

Pazaryeri - 31.05.2022
Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu

Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu

Pazaryeri - 30.05.2022
Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Pazaryeri - 29.05.2022
Başkan Tekin halk buluşmalarında vatandaşı can kulağı ile dinledi

Başkan Tekin halk buluşmalarında vatandaşı can kulağı ile dinledi

Pazaryeri - 28.05.2022
Pazaryeri'nde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı eğitimi verildi

Pazaryeri'nde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı eğitimi verildi

Pazaryeri - 26.05.2022
Ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması birinciler belli oldu

Ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması birinciler belli oldu

Pazaryeri - 26.05.2022
Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı

Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı

Pazaryeri - 25.05.2022
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Pazaryeri - 24.05.2022
Otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Pazaryeri - 23.05.2022
Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Pazaryeri - 21.05.2022
Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı

Pazaryeri - 20.05.2022
Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Pazaryeri - 20.05.2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çorlu'da kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çorlu'da kutlandı

Pazaryeri - 19.05.2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Pazaryeri - 19.05.2022
Konak'ta Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı Hizmete Açıldı

Konak'ta Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı Hizmete Açıldı

Pazaryeri - 19.05.2022
Şerbetçi otu üreticisi iplik sarma mesaisine başladı

Şerbetçi otu üreticisi iplik sarma mesaisine başladı

Pazaryeri - 18.05.2022
Bilim şenliğinde hem eğlendiler hem öğrendiler

Bilim şenliğinde hem eğlendiler hem öğrendiler

Pazaryeri - 16.05.2022
İlçe bazlı teşvik sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

İlçe bazlı teşvik sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

Pazaryeri - 16.05.2022
İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

Pazaryeri - 16.05.2022
KEŞAN'DA TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

KEŞAN'DA TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

Pazaryeri - 16.05.2022
Pazaryeri'nde Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı

Pazaryeri'nde Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı

Pazaryeri - 15.05.2022
74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak

74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak

Pazaryeri - 13.05.2022
İl finali birincileri belli oldu

İl finali birincileri belli oldu

Pazaryeri - 11.05.2022
Evleri 4 kat daha ucuza ısıtacak proje 'Jeotermalle ısıtma' vatandaşlara anlatıldı

Evleri 4 kat daha ucuza ısıtacak proje 'Jeotermalle ısıtma' vatandaşlara anlatıldı

Pazaryeri - 10.05.2022
Çankaya Zabıtasından 4 Ayda 3 Bin 415 Denetim

Çankaya Zabıtasından 4 Ayda 3 Bin 415 Denetim

Pazaryeri - 09.05.2022
Başkan Selvitopu: Hizmetlerimizin Kalitesi Artacak

Başkan Selvitopu: Hizmetlerimizin Kalitesi Artacak

Pazaryeri - 07.05.2022
Yenimahalle Belediyesi Kendi Elektriğini Üretecek

Yenimahalle Belediyesi Kendi Elektriğini Üretecek

Pazaryeri - 05.05.2022
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi

Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi

Pazaryeri - 02.05.2022
Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi

Pazaryeri ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaret edildi

Pazaryeri - 02.05.2022
Bayırköyspor BAL'a devam dedi

Bayırköyspor BAL'a devam dedi

Pazaryeri - 01.05.2022
Bayraklı'da 'Acil Çözüm' Turu

Bayraklı'da 'Acil Çözüm' Turu

Pazaryeri - 27.04.2022
Binlerce Karacabeyli aynı sofrada buluştu

Binlerce Karacabeyli aynı sofrada buluştu

Pazaryeri - 26.04.2022
BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu

BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu

Pazaryeri - 25.04.2022
Pazaryeri ilçesinde idareciler makamlarını çocuklara devretti

Pazaryeri ilçesinde idareciler makamlarını çocuklara devretti

Pazaryeri - 22.04.2022
Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor

Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor

Pazaryeri - 22.04.2022
Başkan Tanır'a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı

Başkan Tanır'a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı

Pazaryeri - 22.04.2022
Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı

Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı

Pazaryeri - 22.04.2022
Akhisar Belediyesi iftar sofrası Ulucami'de kuruldu

Akhisar Belediyesi iftar sofrası Ulucami'de kuruldu

Pazaryeri - 21.04.2022
Ramazan ayının gönül sofrası Karaman Mahallesi'nde

Ramazan ayının gönül sofrası Karaman Mahallesi'nde

Pazaryeri - 19.04.2022
Balkanlar'da iftar programları tamamlandı

Balkanlar'da iftar programları tamamlandı

Pazaryeri - 19.04.2022
Cezaevinin bulunduğu alandaki AVM planı değiştirilecek

Cezaevinin bulunduğu alandaki AVM planı değiştirilecek

Pazaryeri - 18.04.2022
'Gezen sinema tırı' Bilecikli çocuklarla buluştu

"Gezen sinema tırı" Bilecikli çocuklarla buluştu

Pazaryeri - 18.04.2022
Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Pazaryeri - 18.04.2022
MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

Pazaryeri - 18.04.2022
Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

Pazaryeri - 16.04.2022
'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı

'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı

Pazaryeri - 15.04.2022
AK Parti'li Uygur, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

AK Parti'li Uygur, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

Pazaryeri - 15.04.2022
AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi

AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi

Pazaryeri - 15.04.2022
Pazaryeri'nde 12 bin 500 ahududu fidanı dağıtıldı

Pazaryeri'nde 12 bin 500 ahududu fidanı dağıtıldı

Pazaryeri - 14.04.2022
Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Pazaryeri - 14.04.2022
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Bursa'da iftar programında konuştu

Pazaryeri - 13.04.2022
Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke yol yaptı

Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke yol yaptı

Pazaryeri - 13.04.2022
Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü

Pazaryeri - 10.04.2022
Sakarya'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı

Sakarya'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı

Pazaryeri - 09.04.2022
Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Pazaryeri - 08.04.2022
Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı

Pazaryeri - 08.04.2022
Gergin geçen maçı Bilecikspor kazandı

Gergin geçen maçı Bilecikspor kazandı

Pazaryeri - 07.04.2022
Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı'nın örnek işbirliğiyle yaşama geçti

Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı'nın örnek işbirliğiyle yaşama geçti

Pazaryeri - 07.04.2022
Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Pazaryeri'nde amatör futbol maçında kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Pazaryeri - 07.04.2022
Yenimahalle'de mahalle iftarları başlıyor

Yenimahalle'de mahalle iftarları başlıyor

Pazaryeri - 06.04.2022
Bilecik'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Bilecik'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Pazaryeri - 06.04.2022
Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Pazaryeri - 04.04.2022
Kaymakam ilçelerinde maç oynanmasını istemedi, ortalık karıştı

Kaymakam ilçelerinde maç oynanmasını istemedi, ortalık karıştı

Pazaryeri - 30.03.2022
İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu

İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu

Pazaryeri - 30.03.2022
Seyirci yasağını vali kaldırdı

Seyirci yasağını vali kaldırdı

Pazaryeri - 29.03.2022
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Karakaş yeniden seçildi

Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Karakaş yeniden seçildi

Pazaryeri - 29.03.2022
Başkan Sürekli'den önemli mesajlar

Başkan Sürekli'den önemli mesajlar

Pazaryeri - 27.03.2022
'AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi' başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki 'Başkan Soyer' ifadesi 'Başkan Uğur Demirezen'...

"AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi" başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki "Başkan Soyer" ifadesi "Başkan Uğur Demirezen"...

Pazaryeri - 26.03.2022
AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e eleştiri

AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e eleştiri

Pazaryeri - 25.03.2022
Başkan Tekin, Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi

Başkan Tekin, Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi

Pazaryeri - 25.03.2022
Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

Pazaryeri - 21.03.2022
Karabağlar Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerini unutmadı

Karabağlar Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerini unutmadı

Pazaryeri - 18.03.2022
Son Dakika | Pamukörenliler Çanakkale Şehitlerini unutmadı

Son Dakika | Pamukörenliler Çanakkale Şehitlerini unutmadı

Pazaryeri - 17.03.2022
Saruhanlı'da pazaryeri sorunu çözüme kavuşuyor

Saruhanlı'da pazaryeri sorunu çözüme kavuşuyor

Pazaryeri - 17.03.2022
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Pazaryeri - 16.03.2022
AK Parti ailesinin acı günü

AK Parti ailesinin acı günü

Pazaryeri - 16.03.2022
Başkan Üçok: 'Çabamız gelişip kalkınan Suluova'yı hızla inşa etmek'

Başkan Üçok: "Çabamız gelişip kalkınan Suluova'yı hızla inşa etmek"

Pazaryeri - 16.03.2022
Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Pazaryeri - 15.03.2022
Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor

Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor

Pazaryeri - 11.03.2022
Başkan Kaya çark başına geçip çömlek yaptı

Başkan Kaya çark başına geçip çömlek yaptı

Pazaryeri - 11.03.2022
Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı

Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı

Pazaryeri - 08.03.2022

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