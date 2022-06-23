Pazaryeri Haberleri - Pazaryeri Haber - Haberler

Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek"

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kuyucak'ta ilk kez 'Bilim ve Kültür Şenliği' yapıldı

Ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması birinciler belli oldu

Pazaryeri Kaymakamı Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı

Bilim şenliğinde hem eğlendiler hem öğrendiler

BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu

Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke yol yaptı

Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Bilecik ili Pazaryeri ilçesi sayfası ile Bilecik ili Pazaryeri ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Bilecik ili Pazaryeri ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Bilecik ili Pazaryeri ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.