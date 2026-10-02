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Pazaryeri'nde Kaymakamlık Kupası ilk maçını Jandarma, Müftülük'ü 3-2 yendi

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Pazaryeri'nde Kaymakamlık Kupası ilk maçını Jandarma, Müftülük'ü 3-2 yendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kurumlar arası futbol ve voleybol Kaymakamlık Kupası turnuvası başladı. Futbol etabının ilk maçında Jandarma takımı, Müftülük takımını 3-2 yendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kurumlar arası futbol ve voleybol Kaymakamlık Kupası turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya ilçedeki kamu kurumlarından Jandarma, Müftülük, Emniyet, Gençlik Merkezi, Milli Eğitim, Devlet Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü takımları katılıyor.

Turnuvanın futbol etabı, 1-12 Ekim tarihlerinde ilçe sahasında oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Voleybol müsabakaları ise 13-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Futbol etabının ilk maçında Jandarma ile Müftülük takımları karşılaştı. Kaymakam Muhammet Mustafa Kara'nın başlama vuruşuyla başlayan müsabakayı Jandarma takımı 3-2 kazandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara Kaymakamlık Kupası ve çeşitli ödüller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende verilecek.

Karşılaşmayı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz ile İlçe Müftüsü Şerif Gedik de izledi.

Kaynak: AA
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