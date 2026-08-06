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Karaköy Duble Yol Projesi Vatandaşlarla Değerlendirildi

Karaköy Duble Yol Projesi Vatandaşlarla Değerlendirildi
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde duble yol projesi vatandaşlarla değerlendirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde duble yol projesi vatandaşlarla değerlendirildi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Karaköy köyü ile ilçe merkezi arasında hayata geçirilmesi planlanan duble yol projesi kapsamında güzergahı arazilerinden geçecek vatandaşlarla bir araya gelindi. Toplantıya Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Jandarma Komutanı ve Karaköy Köyü Muhtarı da katıldı. Programda proje süreci hakkında vatandaşlara detaylı bilgi verilirken, güzergah, uygulama takvimi ve kamulaştırma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Vatandaşların görüş, talep ve önerileri dinlenirken, yöneltilen sorular ilgili kurum yetkililerince cevaplandırıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Karaköy ile ilçe merkezimiz arasında yapılması planlanan duble yol projesinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için vatandaşlarımızı süreç hakkında bilgilendirdik. Projeden etkilenecek vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini dinleyerek ilgili kurumlarımızla istişarelerde bulunduk. İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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