Haberler

Pazaryeri'nde Yeni Kavşak Projesi İncelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa 14. Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan yeni kavşak projesi kapsamında incelemelerde bulundu.

Bursa 14. Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan yeni kavşak projesi kapsamında incelemelerde bulundu.

Bilecik-Eskişehir kara yolunda bulunan, geçmişte çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği Pazaryeri Kavşağı'nda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bölgede yetkililerden bilgi alan Güneş, ayrıca ihalesi tamamlanan 8 kilometrelik bölünmüş yol projesini de inceledi.

İnceleme sırasında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, belediye meclis üyeleri ile karayolları mühendisleri yer aldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye estetik, emniyetli ve ekonomik bir kavşak kazandırılması yönündeki çalışmaların önemine değinerek, projeye destek veren ve emeği bulunan tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

Görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti

Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe'den şık geri dönüş! Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

"Salah'ı biz almadık" deyip görüştükleri yıldız golcüyü açıkladı