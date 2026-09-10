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Bilecik'te otomobilin iş yerinin girişine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin iş yerinin girişine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin iş yeri girişindeki betona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin iş yeri girişindeki betona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

H.A.A, idaresindeki 26 AJH 097 plakalı otomobil Arapdede köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin girişinde bulunan betona çarptı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Z.G, yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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