Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde denetim yaptı, olumsuzluk çıkmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde denetim yaptı, olumsuzluk çıkmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 20 okulun çevresinde denetim yaptı. Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçeleri ile Yenimahalle, Vezirhan, Bayırköy ve Küplü'de yapılan denetimlerde trafik güvenliği ve servis araçları incelendi, olumsuzluğa rastlanmadı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 20 okulun çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmesi ve okul çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il genelinde denetim yaptı. Jandarma Asayiş ve Trafik timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçeleri ile Yenimahalle, Vezirhan, Bayırköy ve Küplü'de bulunan okulların çevreleri kontrol edildi. Toplam 20 okulun çevresinde yapılan denetimlerde öğrenci giriş ve çıkışları, trafik güvenliği ve okul servis araçlarının genel durumu incelendi.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Her 10 sigaradan 9'unun tütününde mikroplastik çıktı! Türkiye ikinci sırada

Her 10 sigaradan 9'unda plastik çıktı! Türkiye ikinci sırada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

Fenerbahçe'nin rakipleri izleyenleri resmen büyüledi: 4-3'lük dev maç
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz

Yaptıkları yetmedi, polisi de tehdit etti! Yediği cezayı unutamayacak
Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı

Maç bittikten 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı
Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sonunda Barcelona'yı da yendiler!

İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

Maç sonunda yaptığı açıklamalar taraftarı çıldırtacak cinsten