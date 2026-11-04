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Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler LÖSEV için el emeği ürün satıp gelirini bağışladı

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Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler LÖSEV için el emeği ürün satıp gelirini bağışladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte el emeği ürünlerden elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlandı; öğrenciler turuncu kurdele takarak destek verdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, lösemiye dikkati çekmek ve lösemili çocuklara destek olmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerin el emeğiyle hazırladıkları ürünler satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışlandı.

LÖSEV'in "Lösemi Olmak İstemiyoruz" sloganıyla başlattığı Turuncu Farkındalık Hareketi'ne de destek verilen etkinlik kapsamında okul girişinde stant açıldı. Öğrencilerden kızlar saçlarına, erkekler ise yakalarına turuncu kurdele takarak lösemili çocuklara destek mesajı verdi.

Etkinliğe katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı konuşmada, gençlerin lösemili çocuklara yönelik duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekin, gençlerin hazırladığı el emeği ürünler için teşekkür ederek, stanttaki ürünleri destek amacıyla satın alarak dayanışmaya katkıda bulunduklarını belirtti.

Okul Müdürü Bilal Çoğul da etkinliğin lösemili çocukların eğitim ve tedavilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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