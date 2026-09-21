Haberler

Bilecik Pazaryeri'nde freze kontrol panelini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki fabrikadan freze makinesine ait kontrol panelini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanan ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının Bozüyük'teki evinde bulunan çalıntı malzemeler fabrikaya teslim edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde fabrikadan kontrol paneli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan freze makinesine ait kontrol panelinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Ö. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan M.Ö.'nün Bozüyük ilçesindeki evinde bulunan çalıntı malzemeler de fabrikaya teslim edildi.

Kaynak: AA
Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde

Dev derbiye gitti, görenler beğenmeden edemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı

İçişleri düğmeye bastı! Binlerce vatandaşlık iptal edildi
Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Maç aşkı düğüne engel olmadı!

Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası

Muhammed Salah'a 6 ay men cezası
Taylor Swift yüzüğünü gösterip haykırdı: İşte benim kocam

Taylor Swift yüzüğünü gösterip haykırdı: İşte benim kocam
Türk savunma sanayisinin 'Drone Kalkanı' ilk kez sergileniyor! Dronları 150 metrede metal bulutuyla imha ediyor

Gökyüzünü kendi tarıyor! Dronu metal bulutla havada imha ediyor
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi