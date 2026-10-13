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Bilecik Pazaryeri'de jandarma tarlada Hint keneviri buldu, bir zanlı gözaltına alındı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma, bir tarlaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alınırken tarlada ekili halde bir miktar Hint keneviri ele geçirildi ve şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.G'nin tarlasına operasyon düzenledi.

Tarlada yapılan aramada ekili halde bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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