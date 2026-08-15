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Pazaryeri Boncuk Fasulyesi hasadı başladı

Pazaryeri Boncuk Fasulyesi hasadı başladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tescilli 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı. Dekar başına 750 kg ile 1 ton arası ürün beklenirken, toplam üretimin 750-1000 ton olması öngörülüyor. Vali Sözer hasada katılarak üreticilere bereketli sezon diledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tescilli 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı.

2015 yılında tescillenen ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı. Yaklaşık bin dekar alanda üretilen fasulyede dekar başına 750 kilogram ile 1 ton arasında ürün elde edilirken, sezonluk toplam üretimin 750 ila bin ton arasında olması bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Pazaryeri Boncuğu'nun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Tarlada üreticilerle sohbet eden Vali Sözer, hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, "Kılçıksız yapısı, parlak dış yüzeyi ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken Pazaryeri Boncuğu, ilçenin yaklaşık 810 metre rakımında, serin iklim şartlarında yetiştiriliyor. Ağustos ayında başlayan hasat sezonunun ekim ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Ürünün marka değerinin artırılması ve korunması amacıyla 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi (Pazaryeri Boncuğu)' için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusunun ise değerlendirme süreci devam ediyor. Pazaryeri Boncuğu, ilimizin tarımsal zenginliğinin önemli değerlerinden biri. Üreticimizin emeğiyle sofralara ulaşan bu özel ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka değerinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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