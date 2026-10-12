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Bilecik Pazaryeri'de büyükler Amatör Spor Haftası'nda sporla buluştu

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Bilecik Pazaryeri'de büyükler Amatör Spor Haftası'nda sporla buluştu
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte büyükler basketbol ve voleybol oynadı. 'Bir Ömürlük Tecrübe, Geçmişten Günümüze Spor' sloganlı programın sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıllara meydan okuyan sporcular sahaya çıktı.

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte ilçenin büyükleri basketbol ve voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı. Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 'Bir Ömürlük Tecrübe, Geçmişten Günümüze Spor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ilçede yaşayan büyükler spor tesislerinde bir araya geldi. Basketbol ve voleybol oynayan katılımcılar, yıllar sonra yeniden sahaya çıkarak spor heyecanını yaşadı. Sahada renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, sporun yaşının olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Programın sonunda Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, etkinliğe katılan büyükleri makamında ağırlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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