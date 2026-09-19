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Bilecik Pazaryeri'nde beton pompası sulama kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

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Bilecik Pazaryeri'nde beton pompası sulama kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde beton pompası aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Naldöken mevkisinde sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde beton pompası aracının sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

S.D. idaresindeki 54 AG 724 plakalı beton pompası aracı, Naldöken mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü S.D. ile araçta yolcu olarak bulunan N.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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