Bilecik Pazaryeri'nde bir tarlada ekili kenevir ele geçirildi, adli işlem başlatıldı

Bilecik Pazaryeri'nde bir tarlada ekili kenevir ele geçirildi, adli işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesinde şüpheli bir kişinin tarlasında adli arama yaptı. Aramada ekili halde bir miktar kök kenevir bitkisi ele geçirildi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir tarlada ekili halde kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli A.G.'nin tarlasında adli arama yapıldı. Aramada, ekili halde bir miktar kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı