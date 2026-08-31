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Pazaryeri'nde otluk yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

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BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde çıkan otluk yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde çıkan otluk yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nazifpaşa köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, köydeki evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı

Kaynak: AA
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