Bilecik Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası'nda kurumlar voleybol maçında buluştu

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Amatör Spor Haftası kapsamında ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla, "Kurallara uyalım, sporda buluşalım" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, kurumlar arasında ilçedeki spor salonunda voleybol maçı oynandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, yaptığı açıklamada, etkinlikte sporun toplumda yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması ve kurumlar arasındaki birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli sportif faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA