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Bilecik Pazaryeri'de 103. yıl kutlamalarında kurumlar arası futbol turnuvası başladı

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Bilecik Pazaryeri'de 103. yıl kutlamalarında kurumlar arası futbol turnuvası başladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası başladı. Açılışı yapan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, ilk karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı ve dayanışma vurgusu yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılışını Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara gerçekleştirdi. İlk karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Kara, takımlara başarı dileyerek sporculara sağlıklı ve sakatlıksız bir turnuva temennisinde bulundu. İlk karşılaşmayı da takip eden Kaymakam Kara, sporcular ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelerek turnuvanın heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Kara, "Sporun birleştirici gücüyle kurumlarımız arasında güzel bir dayanışma ortamı oluşacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence ve keyifli bir turnuva temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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