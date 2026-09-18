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Pazaryeri'nde Gaziler Günü kutlandı

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Pazaryeri'nde Gaziler Günü kutlandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende gaziler adına Vehbi Mercan konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden kutlamalar, Belediye Başkanlığının gaziler onuruna verdiği yemekle sona erdi.

Kaynak: AA
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