Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pazaryeri Kaymakamı Kara, OSB'deki işletmelerde üretim ve istihdamı ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pazaryeri Kaymakamı Kara, OSB'deki işletmelerde üretim ve istihdamı ele aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçenin sanayi potansiyelini yerinde görmek için OSB'deki işletmelerde incelemede bulundu. Ziyarette üretim süreçleri ve sanayinin ilçe ekonomisi ile istihdama katkısı ele alındı; Kara'ya OSB Müdürü Mustafa Duyar eşlik etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kara, ilçenin sanayi potansiyelini ve ekonomik faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla OSB'de faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulundu. Ziyarette üretim süreçleri hakkında bilgi alınırken, sanayi kuruluşlarının ilçe ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar ele alındı. Kara'ya Pazaryeri Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Duyar eşlik etti.

Sanayi yatırımlarının ilçenin ekonomik gelişimindeki önemine dikkat çeken Kaymakam Kara, "Üretim yapan işletmelerimiz, ilçemizin ekonomik gelişimine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Sanayi potansiyelimizi güçlendiren çalışmaların desteklenmesini ve yeni istihdam olanaklarının artırılmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Trump'tan seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödül vaadi

Kesenin ağzını açtı! Trump'tan dev ödül vaadi
Aynı otomobili 7 kurgu kazada kullandılar! Sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye 58 tutuklama

Aynı otomobil tam 7 kez kazaya karıştı! Arkasından şebeke çıktı
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Kulisler hareketlendi

Kazan kaynıyor: CHP'li 3 başkan daha AK Parti yolunda

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor