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Bilecik Pazaryeri'nde elma toplarken yaklaşık 5 metreden düşen adam hayatını kaybetti

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Bilecik Pazaryeri'nde elma toplarken yaklaşık 5 metreden düşen adam hayatını kaybetti
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde elma topladığı ağacın dalının kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen adam ağır yaralandı. Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde elma topladığı ağaçtan düşen adam, hayatını kaybetti.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. isimli şahıs, kendisine ait bahçede elma topladığı sırada ağacın dalının kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan şahsa olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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