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Bilecik Pazaryeri'nde 50 yaş üstü vatandaşlar için yüzme etkinliği düzenlendi

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Bilecik Pazaryeri'nde 50 yaş üstü vatandaşlar için yüzme etkinliği düzenlendi
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Bilecik Pazaryeri'nde 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi. Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe 60-85 yaş arası vatandaşlar katıldı; Kaymakam Kara, sporun yaşının olmadığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Kulvar Bizden Kulaç Sizden" yüzme etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Bir ömürlük tecrübe, bir yudum muhabbet" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe 60 ila 85 yaş arasındaki vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz de katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakam Kara, sporun yaşının olmadığını belirterek etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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