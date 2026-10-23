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Bilecik Pazaryeri'nde 103. yıl kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

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Bilecik Pazaryeri'nde 103. yıl kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kapsamında Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı. Kaymakamlık himayesinde düzenlenen turnuvada ilçedeki kurum takımları dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Bilecik'te kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı. Pazaryeri Kaymakamlığı himayesinde, Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, ilçedeki kurumların takımları sahaya çıktı. Dostluk, dayanışma ve birlik beraberlik içerisinde geçen karşılaşmalarda takımlar dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran turnuva, katılımcılara rekabetin yanı sıra keyifli anlar da yaşatıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kapsamında düzenlenen bu turnuvanın kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmesini temenni ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen tüm takımlarımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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