Bilecik Pazaryeri'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan 54 yaşındaki kişi düşerek öldü

Bilecik Pazaryeri'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan 54 yaşındaki kişi düşerek öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 54 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde belirlediği ölümün ardından ceset, incelemeler sonrası Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Fıranlar köyünde ikamet eden Turgut Çaker (54), ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çaker'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA