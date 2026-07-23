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Bilecik'te yaban mersininde ilk hasat yapıldı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 5 yıl önce kurulan yaban mersini bahçesinde ilk ticari hasat yapıldı. Üretici Mehmet Demir, 18 dekarlık alandan bu sezon 6 ton ürün beklediğini, kilogram fiyatının 600-750 lira arasında olduğunu söyledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan yaban mersini bahçesinde ilk ticari hasat gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Arpadere köyünde üretici Mehmet Demir'in 5 yıl önce 18 dekarlık alanda kurduğu yaban mersini bahçesinde hasat heyecanı yaşandı.

İlk hasat programına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert katıldı.

Bahçede incelemelerde bulunan protokol üyeleri, üretici Demir'den yetiştiricilik süreci ve hasat hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, yaban mersininin yüksek katma değerli alternatif tarım ürünleri arasında yer aldığını belirterek, devlet destekleriyle kurak ve atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının kırsal kalkınmaya önemli katkı sağladığını ifade etti.

Üretici Mehmet Demir ise 5 yıl önce dikimini yaptığı yaban mersini bahçesinde ilk ticari hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu sezon yaklaşık 6 ton ürün beklediklerini belirten Demir, yaban mersininin kilogramının kalite ve pazarlama durumuna göre 600 ila 750 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.

Demir, yaban mersininin bölge üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini belirterek, alternatif ürünlere yönelmek isteyen çiftçilere bu alanda yatırım yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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