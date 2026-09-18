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Bilecik’te hırsızlık soruşturmasında çalınan malzemeler ele geçirildi

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Bilecik’te hırsızlık soruşturmasında çalınan malzemeler ele geçirildi
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir evde yapılan aramada, çalınan freze makinesine ait kontrol paneli ele geçirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir evde yapılan aramada, çalınan freze makinesine ait kontrol paneli ele geçirildi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, 16 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin plakası tespit edilen araçla söz konusu fabrikaya geldiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında şüphelinin Bozüyük ilçesindeki ikametinde çalıntı malzemelerin bulunması ve şüphelinin yakalanmasına yönelik arama yapıldı. Adreste gerçekleştirilen aramada, hırsızlığa konu freze makinesine ait kontrol paneli bulunarak muhafaza altına alındı.

Öte yandan şehir dışında olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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