Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli

Bilecik'in köklü yöresel değerlerinden Pazaryeri Bozası, uzun süren titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi.

UZUN YILLAR DEVAM EDEN GELENEKSEL ÜRETİM

Pazaryeri ile özdeşleşen ve uzun yıllara dayanan geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olan 'Pazaryeri Bozası' ilçenin ekonomik ve kültürel değerleri arasında özel bir yere sahip. Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Pazaryeri Bozasının özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması, markalaşması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir adım atıldı.

BAŞTAN SONA İLÇE SINIRLARI İÇİNDE ÜRETİLİYOR

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Yöreyle güçlü bir bağı bulunan Pazaryeri Bozasının, hammaddelerin işlenmesinden son ürünün elde edilmesine kadar tüm üretim aşamaları Pazaryeri ilçesinin coğrafi sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir" dedi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bilecik'in sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırmak adına bu tescili memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Tekin, " Bilecik'in sahip olduğu yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve ilimizin gastronomik mirasını daha güçlü şekilde tanıtmak adına bu tescili büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Pazaryeri bozamızın coğrafi işaret tescili Bilecik'imize ve Pazaryeri'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı