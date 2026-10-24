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Bilecik Pazaryeri'nde 450 öğrenci ve öğretmene güvenlik semineri verildi

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Bilecik Pazaryeri'nde 450 öğrenci ve öğretmene güvenlik semineri verildi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde emniyet ekipleri, 2 lise ve 3 ortaokulda 450 öğrenci ve öğretmene güvenlik semineri verdi. Seminerlerde okul güvenliği, akran nezaketi ve sosyal medya kullanımı anlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde emniyet ekipleri, 450 öğrenci ve öğretmene okul güvenliği, akran nezaketi, sosyal medya kullanımı ve polislik mesleği konularında bilgilendirme semineri düzenledi.

Pazaryeri Emniyet Amiri Tahir Oğul tarafından ilçedeki 2 lise ve 3 ortaokulda gerçekleştirilen seminerlerde, öğrenci ve öğretmenlere güvenli okul ortamının önemi, akranlar arasında saygılı iletişim ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı hakkında bilgi verildi.

Oğul, yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının gençlerin güvenlik bilincini artırmayı ve polis-vatandaş işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Kaynak: AA
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