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Pazaryeri Kaymakamı Demirköy'de Eski Yapıları İnceledi

Pazaryeri Kaymakamı Demirköy'de Eski Yapıları İnceledi
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eski yapılar incelendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eski yapılar incelendi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy Köyü'nde bulunan eski süthane ve köy okulunda incelemelerde bulundu. Mevcut yapıların durumunu yerinde inceleyen Kaymakam Kara, köye kazandırılabilecek değerlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında köy muhtarından bilgi aldı. Gerçekleştirilen incelemelerde yapıların mevcut durumu ile köyün ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilebilecek çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Kara, ziyaret kapsamında köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. Kaymakam Kara'ya incelemeleri sırasında İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve köy muhtarı eşlik etti.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, "Köylerimizde bulunan mevcut yapıların durumunu yerinde değerlendirerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bu alanları yeniden kazandırabileceğimiz çalışmaları ele alıyoruz. Köylerimizin sahip olduğu değerleri koruyarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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