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Bilecik Pazaryeri'de tütün hasadı başladı, ekim alanı 40 dekara çıktı

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Bilecik Pazaryeri'de tütün hasadı başladı, ekim alanı 40 dekara çıktı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, şerbetçi otuna alternatif olarak geçen yıl 10 dekarda denenen tütünün hasadı başladı. Verimden memnun kalınması üzerine ekim alanı bu yıl yaklaşık 40 dekara çıkarıldı, iyi kurutulmuş tütünün kilosu 220-250 liradan alım garantisiyle satılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, bölgede uzun yıllardır üretimi yapılan şerbetçi otuna alternatif ürün arayışları kapsamında ekilen tütünün hasadı yapılıyor.

Geçen yıl deneme amacıyla 10 dekarlık alanda alım garantili olarak tütün ekimi gerçekleştirildi.

Verimden memnun kalınması üzerine bu yıl ekim alanı yaklaşık 40 dekara çıkarıldı.

Hasadına başlanan tütünün verimi üreticiyi mutlu etti.

Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, AA muhabirine, tütün üretimini ilçede alternatif ürün olarak denemeye başladıklarını söyledi.

Geçen yıl 10 dekarlık alanda deneme üretimi yaptıklarını belirten Duman, dekardan yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettiklerini ifade etti.

Tütünün şerbetçi otuna göre üretim açısından daha az emek gerektirdiğini dile getiren Duman, "Bu yıl iyi kurutulmuş tütünün kilosu 220 ila 250 liradan alınıyor. Üstelik alım garantisi de bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda giderek ekim alanının artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Duman, ilçedeki çiftçilerin alternatif üretim alanlarına yönlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ipek böcekçiliğinin de teşvik edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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